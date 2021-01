Relschopper gebruikt schending grondrecht als excuus maar corona-maatregelen beschermen ook grondrechten

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Op de achtergrond van de rellen in Eindhoven wordt selectief geshopt in ons grondrechten arsenaal. Wanneer we dit soort zaken blijven beschouwen als inbreuk op grondrecht versus coronamaatregel zal de situatie er niet beter op worden.

De relschopper die met een stoeptegel een winkelruit vernielt is een extreem voorbeeld. Hij vindt: de staat is crimineel, perkt ten onrechte onze grondrechten in en daar mogen we met geweld tegen ageren. Bij deze groep mensen spelen een boel zaken tegelijkertijd, waar we als samenleving niet zomaar een antwoord op hebben. Wat in ieder geval niet zal helpen –hoezeer we deze rellen ook veroordelen- is het nog verder buitensluiten van deze groep die zich al zolang geïsoleerd en niet gehoord voelt. We zullen (ook) moeten luisteren naar de angsten en hoop van deze mensen, en hun zorgen proportioneel meenemen in een bredere grondrechten discussie.

Eenzijdige discussie over grondrechten

Het probleem is dat we in het algemeen een eenzijdige discussie hebben over grondrechten. We hebben het vooral over het ‘inperken van grondrechten’ om de zorg te ontlasten. Wat een eerlijkere discussie zou zijn is wanneer we het zien als een inperking van grondrechten ter bescherming van ándere grondrechten. Ik zie op social media veel lijstjes voorbij komen van boze burgers en BN’ers met een referentie aan grondrechten die geschonden zouden worden door bijvoorbeeld een avondklok.

Wat ik zelden zie is een lijstje met grondrechten die men met een avondklok probeert te beschermen. Het recht op gezondheidszorg is bijvoorbeeld ferm verankerd in onze Grondwet (Artikel 22) en het volledige internationale mensenrechten arsenaal. Datzelfde geldt voor het recht om te werken in een veilige werkomgeving: iets waar menig zorgmedewerker of ordehandhaver momenteel naar snakt.

Volledig scherm Leuze tijdens de protesten in Eindhoven. © BSR Agency De Haagse politiek doet vrolijk mee. Inmiddels hebben we ontelbare debatten gezien in ons parlement waarin de coronamaatregelen fel besproken worden. Parlementariërs nemen soms grote woorden in de mond, en niet meer dan eens wordt onze regering ervan beschuldigd de fundamentele rechten van burgers aan te tasten met de nieuwste coronamaatregelen van dat moment. Het heeft niet zoveel zin om selectief te shoppen in ons grondrechten arsenaal om je punt te maken. Daarmee houd je niet alleen de kiezer, maar ook jezelf aardig voor de gek.

Fundamentele rechten worden vaak onderverdeeld in burgerlijke en politieke rechten enerzijds, en economisch, sociale en culturele rechten anderzijds. In het eerste geval vergt dit vooral overheidsonthouding: een burger moet kunnen zeggen wat hij of zij denkt; en heeft recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zonder dat de overheid zich daar al te veel mee bemoeit.

Behoefte aan actieve overheid

In het geval van de economische, sociale en culturele rechten is er juist behoefte aan een actieve overheid die bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen een dak boven het hoofd heeft, en gebruik kan maken van een zo optimaal mogelijk zorgstelsel. Het probleem daarbij is vaak dat een gemiddelde Nederlander een inperking op de eerste groep rechten meteen aan den lijve ervaart.

De avondklok voelen we allemaal meteen. Maar volle ic’s of een uitgestelde operatie zien we alleen indirect in cijfers en korte videobeelden, tenzij het ons direct betreft. Dat maakt het soms zo lastig om een goede maar ook breed gedragen balans te maken in beleid wanneer je recht wilt doen aan beide groepen grondrechten.

Bart Wernaart is onderzoeker en docent recht & ethiek bij Fontys Hogescholen