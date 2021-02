Relschoppers in Eindhoven sloopten voor dik 400.000 euro rondom station (en er wordt nog geteld)

PSV mist Götze en Gakpo ook tegen Ajax, Unnerstall in wachtkamer

9 februari PSV kan ook in de bekerwedstrijd tegen Ajax van woensdagavond niet beschikken over Cody Gakpo en Mario Götze. Het duo is nog altijd niet fit genoeg om te starten. Daarnaast zijn ook Nick Viergever en Noni Madueke niet van de partij vanwege blessures.