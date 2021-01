Relschoppers slopen terrassen: ‘De tafels en stoelen voor de zaak liggen nu kapot op de straat’

Van ‘rellende politiemen­sen’ tot jodenver­vol­ging; een kijkje in de belevings­we­reld van de actievoer­ders

23 januari EINDHOVEN - ,,En zo word je als examenleerling apart gezet van de rest. Net als de Joden die in de concentratiekampen zaten.” De zestienjarige Esther zegt het zonder blikken of blozen terwijl ze zich filmt met haar telefoon in een lege aula van een middelbare school ergens in het land. Ze weigerde een mondkapje te dragen en mocht daarom van haar docent de klas niet in.