Relschoppers uit Best en Mierlo ‘lieten zich meeslepen’

Een tweede plek met PSV moet dit seizoen de absolute ondergrens voor Roger Schmidt zijn

17:30 De directie van PSV was vorig jaar trots dat Roger Schmidt in Eindhoven aan het roer zou komen te staan. Niet alleen omdat hij een trainer van naam en faam is, maar ook omdat de club keihard toe was aan iets nieuws. Net als in het echte leven blijkt het ook in de nieuwe Duitse lente bij PSV soms flink te kunnen vriezen. Waar mag hij uiteindelijk op worden afgerekend?