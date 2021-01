Relschoppers uitschelden? ‘Burgemeesters hebben de plicht om met hen te blijven praten’

Al 122 aanhoudin­gen voor rellen Den Bosch en Eindhoven, dubbele strafeis voor geweld tegen hulpverle­ners, agenten en journalis­ten

28 januari EINDHOVEN/DEN BOSCH - Voor de rellen in Eindhoven en Den Bosch zijn inmiddels 122 mensen aangehouden. Dat meldt het OM donderdagmiddag. ,,De teller staat nu op 70 in het onderzoek naar wat er in Eindhoven is gebeurd. Voor de Bossche rellen zijn 52 arrestaties verricht.” Deze aantallen lopen nog verder op, verwacht het OM.