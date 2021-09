Remco van Dooren (25) lijsttrekker CDA Eindhoven, Stijn Steenbakkers kandidaat-wethouder

EINDHOVEN - De 25-jarige Remco van Dooren is bij de verkiezingen volgend jaar lijsttrekker voor het CDA in Eindhoven. CDA-wethouder Stijn Steenbakkers staat op de tweede plek van de kandidatenlijst. Hij gaat voor een tweede termijn als wethouder.

Remco van Dooren debuteerde in 2018 als raadslid voor het CDA. Hij was destijds de nummer twee op de kandidatenlijst.

Stapje terug

Van alle CDA-kandidaten was hij de enige die lijsttrekker wilde worden. Ook is hij de beoogd fractievoorzitter. Voormalig lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Linda Hofman doet een stapje terug. Ze heeft voor beide functies bedankt wegens een nieuwe, drukkere baan. Ze wil wel raadslid blijven en staat op plek drie van de kandidatenlijst.

Over de toekomst van CDA-wethouder Stijn Steenbakkers is volop gespeculeerd. Steenbakkers heeft een verleden in Den Haag, onder andere als kandidaat voor de Tweede Kamer. Bekenden van hem zeggen dat hij ambities en capaciteiten heeft voor de landelijke politiek.

Quote In normale omstandig­he­den zit ik nog vier jaar in Eindhoven CDA-wethouder Stijn Steenbakkers

Steenbakkers zegt dat hij al vóór de Tweede Kamerverkiezingen in maart heeft gesolliciteerd voor een plek op de kandidatenlijst van het CDA in Eindhoven. ,,Ik kan niet zeggen dat ik nooit iets anders ga doen. In de politiek kan alles gebeuren en kun je niks voorspellen maar het gaat er om wat je zelf wil. Ik heb hier een fantastische tijd achter de rug en wil dat graag voortzetten. Ik kies nu vol overtuiging voor Eindhoven.’’

Als het CDA niet in de coalitie terechtkomt gaat Steenbakkers als raadslid aan het werk, verzekert hij. ,,Je solliciteert ervoor dus dat doe je. Zo werkt het spelletje. In normale omstandigheden zit ik nog vier jaar in Eindhoven.’’

Leefbaar Eindhoven

Het CDA in Eindhoven groeide in 2018 van vier naar zes zetels. Het is de eerste partij in Eindhoven die een kandidatenlijst voor de komende verkiezingen presenteert. De huidige raadsleden Miriam Frosi en Niels Groot staan respectievelijk op vier en vijf. Fractievoorzitter Geert Geerts van Leefbaar Eindhoven die deze week het eind van zijn partij aankondigde en bij het CDA solliciteerde is beloond met de zesde plaats.

Het ervaren raadslid en oud-fractievoorzitter Christo Weijs staat niet op de lijst. Hij vindt het mooi geweest na zestien jaar in de actieve politiek. Huidig raadslid Rob Gordon is lijstduwer. De CDA-leden stellen de lijst in oktober officieel vast.