Rene(31) fietste in één dag de Brabantse provinciegrens rond

Eindhoven­se Chocolade­meis­jes variëren eindeloos met duurzame chocolade

26 augustus EINDHOVEN - De warme zomer en ook het coronavirus hebben Rebecca Smeets en Marianne van Lankvelt er niet van kunnen weerhouden een onderneming in duurzame chocolade te starten. De Chocolademeisjes opereren vanaf Sectie C in Eindhoven.