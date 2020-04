Renewi helpt bij recycling van mondkapjes

Doorbraak in fotonica bij TU Eindhoven: laserlicht in chip makkelij­ker

17:00 EINDHOVEN - Het gebruik van fotonische chips, gebaseerd op licht in plaats van elektriciteit, is een stuk dichterbij gekomen. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven zijn erin geslaagd laserlicht in een chip op te wekken met een schakeling van silicium, zeg maar zuiver zand.