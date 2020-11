Renewi schakelt: minder afval van winkels en horeca, meer van ziekenhuizen en we brengen meer naar de milieustraat

Als inzamelaar en verwerker van afval in de bouw, de industrie, in binnensteden en van huishoudens ziet Renewi als geen ander wat de effecten zijn van de coronapandemie in Nederland.

Het volume in rolcontainers van afval van winkels, restaurants en cafés in binnensteden lag in de afgelopen drie maanden op 80 procent van voor de virusuitbraak. Dat was al weer een stuk beter dan de 62 procent van de maanden april tot en met juni.

Quote Het gaat beter dan verwacht in april tijdens de eerste lockdown. We zitten aan de goede kant van de crisis.” Otto de Bont, Renewi

Veel mensen knappen huis op

Aan de drukte op de milieustraten merkt de afvalverwerker dat veel mensen hun huis zijn gaan opknappen. Het aanbod aan grof huishoudelijk afval bedroeg 140 procent van het normale volume.

De bouw in Nederland draait lekker door, is zichtbaar aan de hoeveelheid bouw- en sloopafval die met 104 procent boven het niveau van een jaar geleden ligt. Drukker heeft Renewi het ook met de ziekenhuizen, waar meer mondkapjes en beschermende kleding in de afvalstromen zijn terug te vinden.

Het is de brede spreiding die de resultaten stabiliseert, zegt topman Otto de Bont van het fusieconcern van Van Gansewinkel en het Britse Shanks dinsdag in een toelichting. ,,Het gaat beter dan verwacht in april tijdens de eerste lockdown. We zitten aan de goede kant van de crisis.”

In Nederland is het gemiddelde afvalvolume terug op 97 procent. In het door een zwaardere lockdown getroffen België is dat 91 procent. Renewi hield de omzetdaling over de maanden april tot en met september beperkt tot 3 procent op 821,4 miljoen euro. Daar hield het een nettowinst van 4,4 miljoen euro aan over, ten opzichte van een verlies vorig jaar door afschrijvingen op Britse activiteiten.

Vaker langs ziekenhuizen

Het bedrijfsresultaat kreeg met een daling van zo'n 25 procent wel een harde tik. Vaste kosten liepen door en routes in binnensteden waren niet rendabel, stelt topman De Bont. ,,De situatie veranderde steeds. Je kunt niet per week op- en afschalen.”

Dankzij een dynamisch planningsysteem voor de 2000 vrachtwagens kon wel worden geschakeld. ,,We zijn wat vaker langs de ziekenhuizen gegaan en minder vaak door de binnensteden.”

In een stad als Amsterdam waren minder mensen voor de afvalwagens nodig; ook op locaties voor afvalverwerking was een lagere bezetting. De flexibele schil van medewerkers op tijdelijke basis werd stevig afgebouwd, van 1400 naar 400 tot 500 medewerkers op het dieptepunt. Momenteel telt Renewi weer zo’n 1000 tijdelijke krachten, naast de 6800 vaste personeelsleden. Daarvan werken er zo'n 300 op het hoofdkantoor voor de Nederlandse activiteiten in Eindhoven.

Sinds de fusie in 2017 van Van Gansewinkel en Shanks is de markt voor afvalverwerkers verder geconsolideerd. Baetsen in Veldhoven bijvoorbeeld verkocht zijn afvaltak aan Remondis. Momenteel speelt een mogelijk samengaan van Veolia en Suez. Voor marktleider Renewi is Suez uit oogpunt van mededinging een te grote brok. ,,We staan wel open om te kijken naar bedrijven die ons kunnen versterken met een specifieke recyclingmethode of een sterke regionale positie", geeft De Bont aan.

Hij vraagt zich daarbij wel af of nu het juiste moment voor een acquisitie kan worden gekozen vanwege de onzekerheid over de coronapandemie. Ook investeert Renewi al stevig, onder meer in een nieuwe fabriek voor recycling van matrassen en een biogasfabriek in Amsterdam.

Koers aandeel maakt sprong

Sinds begin dit jaar is Renewi behalve in Londen ook ook aan de effectenbeurs in Amsterdam genoteerd. Zo'n 20 tot 25 procent van de handel in het aandeel loopt inmiddels via Amsterdam, laat De Bont weten. De koers was sinds het uitbreken van de pandemie stabiel op 0,25 euro. Maandag maakte het aandeel een sprong van tien procent. Dinsdag lijkt de lijn omhoog te worden voortgezet. Na publicatie van de resultaten dikte het aandeel met zo'n acht procent aan tot 0,30 euro.