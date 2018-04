Rennen met een bezem tussen je benen in Eindhovens park

Eindhoven kleurt oranje voor festival Eindhoven=King, feest in volle gang

26 april EINDHOVEN - Aan de vooravond van Koningsdag is op veel plaatsen in het land het feest al in volle gang. Het centrum van Eindhoven kleurde donderdagavond al oranje voor het muziekfestival Eindhoven=King. Amsterdam trekt traditioneel de meeste Oranjeklanten met diverse evenementen en een traditionele vrijmarkt.