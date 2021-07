Rennen voor een groener schoolplein

Niet alleen particulieren halen de tegels uit hun tuin, ook basisscholen willen meer groen op de speelplaatsen. Montessorischool De Trinoom in de Don Boscostraat gaat volgend voorjaar aan de slag met extra bomen, klimop, een pergola en nog veel meer. Dinsdag liepen bijna alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 mee in een ‘groenloop’, waarvoor ze zich lieten sponsoren door hun ouders, buren en vrienden. In het nabijgelegen Edo en Lex Hornemannplantsoen was een parcours uitgezet van 500 meter.

Om kwart over tien gaan de groepen 5 en 6 van start. De meesten meteen in een flink tempo, alle waarschuwingen over het verdelen van je krachten over 25 minuten ten spijt. Als ze na de eerste ronde even gestopt hebben voor een stempel op hun kaart, gaat het al minder fanatiek voor de tweede keer richting de brug over de Dommel.

Daarvoor hadden de groepen 7 en 8 al het spits afgebeten voor een half uur lang hollen. Dat bleek voor sommigen toch te hoog gegrepen. Als ze aan de andere kant van het water wat uit het zicht zijn van familie en leraren, wandelen ze kletsend over het pad. Maar weer terug op het gras, bij het zien van de stempelpost, gaat het tempo als vanzelf weer omhoog. Ook dankzij de toejuichingen en de spandoeken langs het parcours.

Gymleraar Stan van Oosterbosch is een van de drijvende krachten achter de Groenloop. Voorafgaand aan elke start – als laatsten maken ook de groepen 3 en 4 zich op voor 20 minuten – houdt hij een vrolijke warming-up, compleet met muziek. Zelfs twee jongens op krukken kunnen hun benen niet stilhouden.

Acht stempels

Na afloop geeft Roel uit groep 7 toe dat hij een klein stukje heeft gewandeld. Toch heeft hij acht stempels vergaard. Maar hij is dan ook lid van Eindhoven Atletiek. Zelf vindt hij niet dat het helemaal mis is met de speelplaatsen rondom de school. ,,Maar het mag wel wat groener.” Boudewijn (groep 8) kwam zelfs tot negen rondjes. Twintig euro heeft het opgeleverd, weet hij, dankzij ouders en buren. Toch zal hij er als aanstaande brugklasser geen profijt van hebben. ,,Ik doe het voor de anderen.” De groepen 1 en 2 hebben woensdag een parcours van 250 meter rondom de school.

Van Oosterbosch is ook lid van de werkgroep die de plannen voor de vergroening heeft opgesteld. ,,We hebben drie pleinen. Op het sportplein willen we ruimte behouden om met een bal te kunnen spelen. Dus daar komen een paar hoge bomen en planten we klimop langs de muren. Een ander plein biedt toegang tot de fietsenstalling. Daar fietsen de leerlingen straks onder een pergola door. Ook komt er een bloementuin. En een insectenhotel. Misschien ook een kruidentuin, maar daar zijn we het nog niet over eens.”