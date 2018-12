Rennend op ontdekkingsreis bij de Urban trail in Eindhoven

EINDHOVEN - Terwijl de klimmers ondersteboven aan de wand hangen, rent een langgerekt lint van hardlopers in felgekleurde T-shirts door klimhal Monk. Welkom bij de Urban trail in Eindhoven.

Op de redactievloer van het Eindhovens Dagblad klinkt keiharde muziek. Een dj staat dansend achter zijn draaitafel. ,,Hebben ze hier geen vacatures?'', roept Desiree Welten in een poging boven het geluid van de beats uit te komen. ,,Lijkt me een gezellige werkplek.''

Met haar vriendin Ilse van Lieshout is ze bijna bij de finish, de 10 kilometer gaan ze wel volbrengen. Het duo is dan al door het Evoluon gekomen, hebben de keuken van Piet Hein Eek van binnen gezien en hebben ook door boulderhal Monk gerend. Bij de klimwand houden sommige lopers even in om de capriolen van de klimmers te bekijken. ,,Grappig om te zien", zegt Mark Buter, die in de binnenstad woont. ,,Ik was hier nog nooit geweest.''

Route

Daar gaat het om tijdens deze vorm van hardlopen. Op de route liggen 14 gebouwen, waar de deelnemers al lopend kennis mee kunnen maken. Tijden en persoonlijke records (pr's) zijn van ondergeschikt belang. Buter loopt met twee maten van loopgroep 't Vonderke. Hij wijst naar ze: ,,Zij lopen halve en hele marathons. Ik niet, maar toch lopen we samen. Vandaag gaat het om de gezelligheid."

Populair

Hardlopen wordt steeds populairder in Nederland, zie bijvoorbeeld de groeiende populariteit van de Marathon van Eindhoven met dit jaar 23.500 deelnemers. Vanwege die populariteit ontstaan er naast de traditionele wedstrijden een wildgroei aan alternatieve ren-evenementen. Vaak zijn ze wat korter en staat de beleving centraal of het nu rennen door safaripark de Beekse Bergen is, door de modder of in colourruns waar lopers felgekleurd poeder over zich heen gegooid krijgen.

Eindhoven heeft dus de Urban Trail. ,,Je komt op plekken waar je anders nooit komt", zegt een hijgende Bob Boshoven als hij van de klimhal naar de redactie rent. Diny van Gend en Danielle van Elten uit Gemert roepen enigszins spottend. ,,Wij komen uit Gemert. Daar hebben ze niet van die hoge gebouwen."

Rustig aan

In de Ontdekfabriek heeft lopersgroep Brandevoort een pauze. Er is net koffie besteld en de Helmonders hebben zich op de houten krukken genesteld. John Vincent liep vorige maand nog de marathon van New York, maar doet het nu rustig aan. ,,Je bent gewoon lekker bezig, je kan toch geen pr lopen. Het leukste vonden wij de basisscholen. De kinderen hadden er echt iets moois van gemaakt."

Marketingkansen

Slimme ondernemers zien ook hun marketingkansen. De Urban Trail blijkt potentiële klanten te trekken. Voor de ingang van de boulderhal Monk staat deze tekst: ,,Van boulderen word je fit, slank én lenig. Het hipste alternatief voor de sportschool."

Bij de Ontdekfabriek hebben ze dankzij de run al een nieuwe klant. ,,Dit is een mooie plek voor een kinderfeest'', zegt een deelnemer.