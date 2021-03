Renout uit Best coacht de coaches voor sporters en ondernemers uit de crisis: ‘Kom uit je slachtofferrol’

54 Amerikaan­se Black Hawks, Chinooks en Apa­che-helikop­ters vliegen van Eindhoven naar Rotterdam

5 maart Een Amerikaanse helikopterbrigade verplaatst komende maand met 54 toestellen van Oost-Europa via Nederland naar de VS. Naast Black Hawks, vliegen er Chinook-transporthelikopters en Apache-gevechtshelikopters van Vliegbasis Eindhoven naar Rotterdam. Ook gaan er zo’n 1.200 voertuigen en containers, voornamelijk over de weg, naar de havenstad om van daaruit terug te keren naar Kentucky.