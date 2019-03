Renovatie Glaslaboratorium op Strijp-T in Eindhoven zonder glasbedrijf

EINDHOVEN - Het laatste deel van gebouw TQ op Strijp-T in Eindhoven wordt in april opgeleverd. Aan de volgende stap wordt inmiddels hard gewerkt: het plan voor renovatie van het monumentale Glaslaboratorium TY is bijna klaar. Daar is géén plaats voor de voortzetting van de activiteiten van Philips' glasbedrijf GSP.