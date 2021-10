Renovatie Karregat wint Eindhovense architectuurprijs: ‘nu maakt het gebouw de belofte uit het verleden waar’

EINDHOVEN - De renovatie van het Karregat in Tongelre krijgt de Dirk Roosenburgprijs 2021. De architectenbureasen| en| en diederendirrix mochten donderdagmiddag de architectuurprijs van de gemeente Eindhoven in ontvangst nemen.

De publieksprijs ging naar DomusDela van dezelfde architectenbureaus. Eerder wonnen onder meer gebouw Atlas van de TU/e, wooncomplexen Anton en Gerard op Strijp-S en de Witte Dame de tweejaarlijkse prijs. De organisatie daarvan is namens de gemeente Eindhoven in handen van het Architectuurcentrum Eindhoven. Wethouder Yasin Torunoglu reikte de prijzen uit in het Natlab.

Ook Lidl ging uiteindelijk overstag

Het Karregat versloeg daarmee andere mooie projecten zoals DomusDela (van dezelfde architectenbureaus), Fifth NRE (De Bever Architecten) en Haasje Over (VMX Architects).

Het Karregat aan de Urkhovenseweg in Tongelre werd in twee delen aangepakt. In 2015 geleden liet de gemeente de helft terugbrengen in de oude staat voor de basisschool en het kinderdagverblijf. De eigenaar van het andere deel, supermarkt Lidl, wilde toen nog niet meewerken. Maar enkele jaren later ging het grootwinkelbedrijf toch overstag en liet het zien een nieuwe weg ingeslagen te zijn met zijn winkels. Vorig jaar opende de nieuwe super in het nooit tot monument aangewezen cultuurhistorisch waardevolle pand.

Volledig scherm Het ontwerp voor de renovatie van het Karregat van de architectenbureaus en|en| en diederendirrix heeft de Eindhovense Dirk Roosenburg architectuurprijs 2021 gewonnen. © Bas Gijselhart

Het Karregat dateert uit 1973 naar een ontwerp van Frank van Klingeren. Het open gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek, een school en een concertzaal bleek al snel niet te voldoen: gebruikers hadden te veel overlast van elkaar. Al snel verrezen dan ook muurtjes om daar een einde aan te maken. De architecten hebben de open sfeer hersteld zodat het gebouw ‘de belofte uit het verleden in zekere zin waar maakt’, schrijft de jury.

Steunpilaren in de vorm van paraplu's

Ze hebben het concept van Van Klingeren in ere hersteld, compleet met de stalen steunpilaren in de vorm van paraplu's in de oorspronkelijke pasteltinten. Aangezien Eindhoven de komende jaren veel meer te maken krijgt met het renoveren van jaren zeventig architectuur, verdient dit voorbeeldproject de prijs. Het verslaat onder andere het ontwerp voor DomusDela en Fifth NRE, ook in de renovatiesfeer.

Volledig scherm De architecten Paul Diederen (links) en Arie van Rangelrooij in 2015, toen het eerste deel van het Karregat in Eindhoven klaar was. © Kees Martens

Twee andere thema's zijn erg belangrijk de komende jaren, schrijft de jury in het eindrapport. Dat is inclusiviteit - hoe kunnen we zorgen dat iedereen kan wonen in de stad - en duurzaamheid. In die eerste categorie scoorde Haasje Over goed: de toren op Strijp-S met sociale huurwoningen zorgt ervoor dat ook lagere inkomens op Strijp-S kunnen wonen. De particuliere villa Fifty Fifty aan de Elburglaan, een ontwerp van Studioninedots, is een voorbeeld van groen bouwen: landgoed De Wielewaal loopt door tot in de woning. De bouw van Paviljoen KEVN - ontwerp Superuse Studio’s - bij de voormalige christelijke school aan de Galileïstraat voor Trudo en KEVN is een voorbeeld van circulair bouwen. Ook een thema dat volgens de jury veel aandacht verdient.

Volledig scherm Gebouw Haasje Over Strijp S © Kees Martens/DCI Media

Volledig scherm Villa Fifty Fifty aan de Elburglaan was ook genomineerd voor de Dirk Roosenburgprijs 2021. © Bas Gijselhart

Volledig scherm Paviljoen KEVN was eveneens genomineerd voor de Dirk Roosenburgprijs 2021. © Patrick Meis