Renovatie Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven kost Trudo 5 miljoen

Eigenaar woningcorporatie Sint Trudo ziet zich desondanks genoodzaakt de opknapbeurt van het rijksmonument nu uit te laten voeren. Voor het renoveren van drie monumentale panden Anton, Gerard (met de lofts) en het Veemgebouw heeft Trudo in het verleden al eens subsidie gekregen. Hoeveel dat was, kan de woordvoerder van de corporatie niet achterhalen.

Bovendien moeten de betonnen banden in de gevel en de dakoverstek aangepakt worden. Verbrokkelend beton wordt weggehaald en vervangen en roestende wapening wordt behandeld. Dat moet voor het onderhoud van het monument én voor de veiligheid, aldus de woordvoerder van Sint Trudo. De werkzaamheden gaan zo'n negen maanden duren, waardoor het Veem in totaal bijna een jaar lang ‘ingepakt’ zal zijn. Volgens de Trudo-zegsman blijft het Veem in die tijd gewoon toegankelijk voor publiek.

In het markante gestreepte pand zitten momenteel de Vershal, stadslandbouw Duurzame Kost (kweek van forellen en groente) en het virtual reality centrum Enversed. De onderste verdiepingen zijn in gebruik als parkeergarage. Wellicht dat die functie in de toekomst uitgebreid wordt als daar behoefte aan is. Een aanvankelijk plan voor woningbouw is gesneuveld omdat het gebouw daarvoor niet geschikt te maken is.