Repair Café Blixembosch in Eindhoven bestaat 5 jaar

Klokken, mixers, radio’s, en naaimachines staan op tafel. Het team van het Repair Café Blixembosch zit klaar in wijkcentrum VTA Blixembosch om aan de slag te gaan. Wat ooit is begonnen met een zestal vrijwilligers met ieder een eigen gereedschapskoffertje, is uitgegroeid tot een Repair Café met ruim zeventien vrijwilligers en een grote kast met gereedschap en onderdelen.

Plezier staat voorop bij de mensen aan tafel. Zij zijn er vanaf het begin bij en de gezelligheid van de club staat op de eerste plaats als het om motivatie gaat. ,,Maar”, zegt Annemarie van de Ven er meteen achteraan: ,,De blije gezichten en glimlachen van de klanten als hun spullen zijn gerepareerd zijn voor mij het belangrijkst.”

Pensioen

Vijf jaar geleden plaatste initiatiefnemer Frans van Pavoordt een oproep in wijkblad Blixemflitsen met de vraag wie mee wilde doen. Zijn pensioen kwam er aan, hij was op zoek naar een nieuwe invulling van zijn tijd en hij wilde iets voor de wijk doen. Van Pavoordt werkte ooit bij Philips Service. Met zijn ervaring en interesse in reparaties was de stap naar het Repair Café zo gemaakt. Op een gegeven moment belde Gerard, de beheerder van het wijkcentrum hem en zei: ‘Als jij voor de mensen zorgt, zorg ik voor de ruimte en het meubilair.’

Het is een uitdaging voor het team om alles te repareren wat binnenkomt. Dat gebeurt tot in de kleinste onderdelen. ,,We balen iedere keer als we iemand weg moeten sturen, omdat wij het niet kunnen repareren. Soms is er geen documentatie over reparaties van een apparaat meer te krijgen of zijn er geen onderdelen meer”, zegt Jos Bruijnickx. Zelfs kleding wordt hersteld door de dames. ,,We nemen kleding in, maken kleding korter, plaatsen ritsen, repareren scheuren en we doen onderhoud aan naaimachines”, vertelt Van de Ven.

Mooie herinneringen zijn er genoeg in die vijf jaar. Bruijnickx: ,,Een mevrouw had een digitaal spelletje. Het werkte niet meer doordat de batterij slecht was. Na het schoonmaken deed hij het weer en kwam er geluid uit. De mevrouw kreeg tranen in haar ogen, het was het favoriete spelletje van haar overleden man.”