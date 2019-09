Reserves bij nieuw Eindhovens beleid voor coffeeshops

VOC-voorzitter Derrick Bergman vindt het een goed plan om het aantal Eindhovense coffeeshops de komende tijd weer te laten uitbreiden. Dat zorgt volgens hem voor een betere veiligheid en voor meer concurrentie, en dus een betere kwaliteit voor de consument. ,,Meer shops betekent dat er minder ruimte is voor straathandel, en dus minder overlast. Dat is positief.”

Onverminderd hoog

Maar voorzitter Lisa Lankes van de Eindhovense coffeeshophoudersvereniging, tevens uitbaatster van The Pink aan de Willemstraat, noemt de eisen die aan bestaande en aan nieuwe coffeeshops gesteld worden te streng. ,,Die maken het moeilijk om nieuwe shops te openen", aldus Lankes. ,,Er zal echt wel veel belangstelling zijn om een nieuwe shop te beginnen. Maar de drempel daarvoor is onverminderd hoog.”

Gisteren meldde deze krant dat Eindhoven af wil van het huidige uitsterfbeleid voor coffeeshops. Op papier mogen er in de stad vijftien coffeeshops bestaan. Dat zijn er nu nog twaalf omdat er de afgelopen jaren drie dicht op slot moesten omdat ze de regels hebben overtreden. Bijvoorbeeld omdat ze (veel) meer cannabis in voorraad hadden dan de wettelijk toegestane maximale hoeveelheid van vijfhonderd gram.

Keurmerk

Vanaf 1 januari komt er echter ruimte voor uitbreiding, is de bedoeling. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma (VVD) is daartoe de huidige regelgeving aan het herzien. Lisa Lankes: ,,Wij hadden graag gezien dat er voor de Eindhovense coffeeshops een soort van keurmerk zou worden ingevoerd en dat coffeeshops die voldoen aan de keurmerkregels meer handelsvoorraad in huis mochten hebben dan nu het geval is. Want dat is echt een struikelblok nu. Maar helaas heeft de burgemeester dat signaal niet opgepikt.”