Residence32 geeft 5 vitale werkers tijdelijk onderdak in Eindhoven

De vijf die ingeloot zijn in de appartementen hebben ieder hun eigen reden om tijdelijk andere woonruimte te zoeken. ,,Een ziekenhuismanager is 24/7 bereikbaar om opgeroepen te worden, maar hij woont buiten Eindhoven. Dan spaart het veel tijd om dichter bij het ziekenhuis te wonen.” En de medewerkster van de SEH komt uit Maastricht. ,,Met een parttime baan gaat dat wel, maar nu werkt ze veel meer en soms ook langere diensten. Dan is het fijn om vlakbij in bed te kunnen rollen na een dienst van 14 uur", aldus Janssen.



Residence32 begon met het initiatief omdat de verhuurder van zo'n 130 woningen te maken kreeg met leegstand, inmiddels ook wel wat meer dan de vijf beschikbaar gestelde appartementen. ,,We hebben wel wat annuleringen, van medewerkers van bedrijven die nu niet naar Eindhoven komen. En boekingen krijgen we nog maar sporadisch. Maar we moeten het ook niet dramatischer maken dan het is. We hebben ook veel huurders die hier een half jaar of langer blijven. Die blijven ook gewoon zitten omdat ze in de regio werken”, aldus de directeur.