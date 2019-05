Restanten hennepkwekerij gedumpt in Eindhoven

Langs de weg liggen zaken vol afval en potgrond. Van de dader ontbreekt elk spoor. Eerder dit jaar werd er in een pand aan dezelfde Kanaaldijk Noord in Eindhoven nog een kwekerij met 758 hennepplanten. Dat pand werd in april dit jaar voor een half jaar gesloten. Of deze twee zaken iets met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk.