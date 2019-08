Restanten middeleeuwse brug in Eindhoven verrassen archeologen

Altijd werd vermoed, op basis van oude kaarten, dat er een brug lag ter hoogte van de kruising Ten Hagestraat-Kanaalstraat; een verbinding tussen het toenmalige kasteel en klooster Mariënhage. Opmerkelijk genoeg zijn daar geen restanten van gevonden, wél funderingen en stenen muurtjes van wat vermoedelijk een poortgebouw is geweest.

De afgelopen week was een tweede perceel aan de beurt: de Vestdijk ten zuiden van genoemd kruispunt. Groot was de verrassing toen archeologen van bureau Raap totaal onverwacht donderdagmiddag op een dikke houten paal stuitten, gevolgd door tientallen dunnere, aangepunte exemplaren. Het zijn onmiskenbare restanten van een vier à vijf meter brede brug over de oude stadsgracht, die op deze plek wat versmald was, gelet op de opvullingen met zand aan beide oevers.

‘Absoluut hoogtepunt’

Archeoloog Xavier van Dijk van Raap vermoedt dat hier een weg heeft gelopen, vanaf de Catharinakerk richting een zogenoemde molleburcht in het moerassige gebied rond de stad; de voorloper van het kasteel dat de heer van Eindhoven later liet bouwen op de plek waar nu winkelcentrum de Heuvel staat.

,,Een absoluut hoogtepunt”, noemt Van Dijk de vondst. Hij wijst in zuidelijke richting: dat stuk Vestdijk -tot aan de Dommel- moet nog onderzocht worden, voordat hier nieuwe riolering kan worden gelegd. ,,De kans dat we daar nog iets interessants vinden is niet zo groot. Hoewel je het nooit zeker weet: elke meter grond kan een verrassing opleveren.”

Belangrijkste toegang

Inmiddels is een veertigtal houten palen aan de bodem ontfutseld. Onderzoek moet uitwijzen hoe oud de brug was. Ria Berkvens, die namens de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de opgravingen coördineert, houdt het voorzichtigheidshalve op de vijftiende of zestiende eeuw. Gezien de locatie en de omvang van de overspanning vermoeden Berkvens en Van Dijk dat deze de belangrijkste toegang was naar het middeleeuwse Eindhoven.