Restaurant Chomicha in Eindhoven houdt Marokkaanse moeders in ere

Serie In de Pioenroos­straat in Eindhoven: Serge voelt de kracht van het leven weer

13:58 Twee keer eerder sprak ik in de straat kort met Serge, die op een forse steenworp afstand van mijn eigen huis woont. Toen we elkaar ontmoetten nog over koetjes en kalfjes. De tweede keer trof ik hem toen hij net terugkwam van een 'meeting' bij Narcotics Anonymous (NA).