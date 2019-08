Restaurant Emma in Eindhoven op de fles met enorme schuld

Emma opende eind 2017 de deuren. Een restaurant, bar en patisserie onder één dak. Arends: ,,Destijds waren er twee initiatiefnemers van wie er een tussentijds uit de zaak is gestapt. Wat ik tot dusver heb begrepen, is dat vooral het restaurant de verlieslijdende tak was. Overdag was er wel aanloop voor de lunch maar voor het diner was veel minder animo. Vooral door een gebrek aan passanten in de avonduren. Van alleen de lunch kan zo'n restaurant niet draaien. Helemaal niet op zo'n relatief dure locatie."