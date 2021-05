Restaurant Fifth in Eindhoven: hotspot voor alle zintuigen

Van oudsher zorgden de Nutsbedrijven Regio Eindhoven (NRE) op het oude fabrieksterrein voor behaaglijke warmte in huis. In 2019 is één van de oude panden omgetoverd tot horecagelegenheid Fifth. De naam is ontleend aan het oude fabrieksnummer. Het pand is indrukwekkend gerestaureerd. Ruwe industriële bouw, afgewisseld met een modern interieur. Van evenement, muziekfestival of theater, bij Fifth is altijd wel wat te beleven. ‘The main’ is het hart van de zaak waar je ’s morgens vroeg voor een ontbijtje, een lunch en diner terecht kunt. De fraaie ronde bar nodigt uit om een cocktail te bestellen. Knusse hoekjes met fluwelen banken om regelmatig naar liveoptredens te kijken.