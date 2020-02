Restaurant Goyvaerts: culinaire hotspot op het Stratumseind

Waar voorheen kroegen het straatbeeld van het Stratumseind in Eindhoven bepaalden, winnen restaurants steeds meer terrein. Restaurant Goyvaerts vinden we tussen de kroegen, vlakbij het bruggetje over de Dommel. De ontvangst is vriendelijk. Het relatief smalle restaurant is verdeeld over twee etages. Beneden is de open keuken waar de broers geconcentreerd aan het werk zijn. Jip doet de vis en het vlees. Jesse is van de groenten en sauzen en Yelle verzorgt de voor- en nagerechten.