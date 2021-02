Restaurant Hung Ying in Eindhoven, een Chinees met traditie

Video Angstige momenten als spookrij­der (77) uit Helmond opduikt op Kennedy­laan in Eindhoven

17 februari EINDHOVEN - Angstige momenten voor bestuurders op de John F. Kennedylaan in Eindhoven dinsdagavond. Een 77-jarige vrouw reed daar recht tegen het verkeer in. De spookrijdster uit Helmond is haar rijbewijs kwijt, meldt de politie.