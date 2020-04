Restaurant Loetje in Eindhoven toch open, als drive-in

Apart Samen Apart Samen: ‘Anderhalve meter, dat valt niet uit te leggen aan de kleinkinde­ren’

9:27 EINDHOVEN - Tijdens de coronacrisis missen veel mensen hun dierbaren omdat zij zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Maar we zijn vindingrijk en het lukt velen om elkaar op afstand te blijven ontmoeten. Zo ook de familie van Esdonk. Zij blijft via Whatsapp-videogesprekken in contact met hun zus en dochter in Wassenaar.