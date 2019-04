Restaurant Loetje komt, Eindhoven wordt gek

Pegida mag demonstre­ren in Eindhoven

29 april EINDHOVEN - Pegida mag op 6 mei demonstreren in Eindhoven. Een verbod is niet aan de orde, zo laat burgemeester Jorritsma weten. Het is nog onduidelijk of de anti-Islamorganisatie zijn manifestatie bij de Al-Fourqaanmoskee in Woensel mag houden of moet uitwijken naar een andere plek.