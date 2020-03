Restaurant Lundi blijft ook na 18.00 uur open: ‘We gaan pas dicht als ze ons komen sluiten’

,,We gaan pas dicht als ze ons komen sluiten”, stelt een medewerker aan de entree van het all you can eat-restaurant. Binnen zitten mensen die al aan hun avondeten zaten voor het besluit van de minister bekend werd gemaakt. In tegenstelling tot in veel andere horeca in Eindhoven worden zij niet weggestuurd.

,,Morgen zijn we wel gesloten”, zegt de medewerker. ,,Het is nu te kortdag om dicht te gaan. We nemen geen nieuwe reserveringen aan, maar iedereen die voor vanavond heeft gereserveerd kan gewoon komen.” Ze houden er rekening mee dat de gemeente of politie uiteindelijk langskomt. Zolang dat niet gebeurt, blijft de deur open.

Woordvoerder Irma Galema reageert namens de gezamenlijke Veiligheidsregio's: ,,We doen het op z'n Brabants. We trekken niet het bord onder je neus weg, maar het toetje moet je overslaan.” Als bedrijven weigeren te sluiten, komen handhavers langs. Zij gaan dan het gesprek aan. In het uiterste geval krijgt de eigenaar drie maanden cel of een boete van 4350 euro.

Thuisbezorgd en afhaal

Ondertussen zoeken andere horecaondernemers naar alternatieven. In Oss bijvoorbeeld heeft Restaria Ussen een raam waar normaal gezien ijs kan worden gehaald. Door dat raam is nu ook frituur te bestellen.

Volledig scherm Bestellen en afhalen kan bij deze snackbar in Oss via het ijsraam. © Gabor Heeres

En restaurants die eten laten bezorgen, mogen daarmee doorgaan. Daar hopen veel (freelance-)bezorgers van te kunnen profiteren. Bij de Happy Italy in Eindhoven bijvoorbeeld wacht een grote groep bezorgers tot zij op pad kunnen.