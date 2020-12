Restaurant Luytervelde grijpt coronasluiting aan voor grootse verbouwing

ACHT - De eerste echte grote verbouwing van restaurant De Luytervelde in kerkdorp Acht is in volle gang. Het grootse breekwerk, het verwijderen van de open haard is achter de rug. Een droom komt uit voor Karin Smits, eigenaar van restaurant De Luytervelde.

De open haard midden in de zaak was al lang een doorn in het oog van Smits, ,,In 2016 heb ik al plannen gemaakt om de haard weg te halen. Maar ja, ik kan niet zomaar acht weken sluiten, dat is te duur", vertelt Smits. Pas bij de tweede lockdown voor restaurants, begon het idee weer te kriebelen. Hals over kop en zonder echt een concreet plan van aanpak te hebben, heeft Smits zich in de verbouwing gestort. Het is de eerste grote verbouwing van het restaurant in de bijna negenentwintig jaar dat Smits aan het roer staat.

,,In het voorjaar is alles opnieuw behangen en geschilderd. Zelfs de tuin is aangepakt. We hebben voor dertig jaar troep weggehaald", vervolgt Smits. ,,Dat is hartstikke fijn. Maar toen we voor de tweede keer dicht moesten, begon de verveling toe te slaan. Alles was gedaan. Ik ben hier voor de leveranciers in verband met de take-away gerechten. De koks koken wel, maar ik heb niet veel omhanden."

Na gesprekken met diverse designers en interieurontwerpers die niet het tot het gewenste resultaat leidden, heeft Smits het heft in eigen handen genomen. Zij coördineert en houdt de verbouwing zelf in de gaten, want daar heeft ze nu de tijd voor.

Slopen zonder plan

,,Ik heb de sloper laten komen en alles eruit laten halen zonder een plan te hebben. In tweeëneenhalve dag was het klaar", zegt Smits lachend. ,,Het viel overigens niet mee om iemand te vinden, want niemand heeft tijd. Maar ik heb een mannetje gevonden die voor de vaklui zorgt." Het stress niveau is inmiddels hoog en af en toe is ze wanhopig, maar als Smits iets in haar hoofd heeft, dan gebeurt het.

Dat geldt ook voor de meubels. Levertijden van meer dan drie maanden zijn op dit moment niet zelden bij de interieurzaken. En bovendien zit de kerstperiode ertussen. ,,Ik heb een poosje rondgekeken, voordat ik vond wat ik wilde, comfortabele stoelen met een jeugdige uitstraling. Maar deze worden vanuit Turkije geleverd. Zij hebben geen kerstvakantie. Voor half januari is alles binnen."

Quote Voor half januari is alles binnen Karin Smits

Smits heeft al menig crisis meegemaakt, maar altijd bij kunnen sturen. De Luytervelde was gericht op het zakelijke circuit, maar ontvangt inmiddels ook privégasten. Nu richt Smits haar pijlen op de jonge dertigers. Het restaurant krijgt een modernere open inrichting en de bar wordt verplaatst. Ze wil het restaurant verjongen, maar de rust behouden die het had. De kaart is aangepast met nieuwe gerechten voor het jongere publiek.

Knallen

De verbouwing is half januari klaar. Op tijd om op 17 januari open te gaan. Smits lachend: ,,Dan ben ik er klaar voor. Ik ga ervan uit dat we dan net zo gaan knallen als na de eerste lockdown. Ik kijk er zo naar uit."