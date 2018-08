Restaurant Rav sluit de deuren bij gebrek aan kok

Nepwapens in beslag genomen in Eindhoven en Helmond, 22-jarige Belg aangehou­den

10:49 EINDHOVEN/HELMOND - In zowel Eindhoven als Helmond zijn in de uitgaansnacht van zaterdag op zondag nepwapens in beslag genomen. Er is één man aangehouden: een 22-jarige inwoner van België. In beide zaken doet de politie nog onderzoek.