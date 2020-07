Restaurants open, bezorgen en afhalen kakt in. Van 700 naar 30 maaltijden per week

Zo'n zevenhonderd maaltijden en menu's per week verkocht restaurant El Puente in het heetst van de coronacrisis. Nu worden die aantallen bij lange na niet meer gehaald. ,,In juni hebben we nog een dagelijkse maaltijd aangeboden maar nu hebben we alleen een menu in het weekend”, aldus eigenaar Berry Wijnen. ,,Die verkopen we nog dertig per week. Het is meer een extra service dan commercieel echt interessant.”