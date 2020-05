Restaurants open, reserveringslijn ontploft. Horeca opgelucht maar zit nog met veel vragen

Ruim vijftig reserveringen kreeg Bas Strijbosch van restaurant 1910 in Eindhoven de eerste uren al binnen. ,,Goed nieuws natuurlijk maar ook lastig omdat we nog niet alle spelregels kennen. Zo mogen we binnen dertig mensen ontvangen inclusief personeel. Maar telt dan ook het keukenpersoneel mee? Mogen we bedienen aan tafel en krijgen we buiten meer ruimte voor ons terras. En wat als het begint te regenen, mogen die mensen dan toch naar binnen of mogen we terrassen tijdelijk overkappen? Kortom een hoop vragen die we ook bij de gemeente Eindhoven neer zullen leggen. Hopelijk krijgen we snel antwoord want we willen aan de slag.”