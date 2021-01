'Restaurants verliezen nu geen ster'

Eindhovens stel uit Ik Vertrek (tijdelijk) terug maar strijdbaar: ‘Het is daar zo’n prachtplek, dat wil ik niet kwijt’

10 januari EINDHOVEN - Een camping. Of nee, toch een Bed and Breakfast. Wacht, het geld is op. Doe maar een lasergamebaan dan. Vincent Schuurman en Marjon Carlier uit Eindhoven vertrokken drie jaar geleden naar Tsjechië en zagen plan na plan in duigen vallen. Nu zijn ze terug. Maar hun droom hebben ze niet opgegeven.