Reumatoloog Richard Verheesen uit Best: 'Eet gezond, niet elke dag een appel'

BEST - We eten al jaren te weinig groente en fruit. Reumatoloog Richard Verheesen uit Best ontwikkelde daarom een variabel supplement dat beter aan de behoefte van het lichaam moet voldoen.

De Schijf van Vijf, 'eet gezond, elke dag een appel', neem minimaal 250 gram groente en 200 gram fruit per dag; we weten het allemaal wel, maar we doen het niet. Alle (dure) overheidscampagnes ten spijt.

Arts Richard Verheesen (58), als reumatoloog verbonden aan het MMC, hekelt het dogma dat alles maar uit voeding moet komen. ,,Natuurlijk zou het zo moeten zijn dat je genoeg groente en fruit eet, maar het blijkt al jaren dat we amper de helft aan die voedingsstoffen binnen krijgen. Het lukt simpelweg niet. Na vijftien jaar, zo blijkt uit voedingsrapportages van het RIVM, eten we gemiddeld een mandarijntje per week meer aan fruit", zegt Verheesen.

Tekort niet blijven negeren

,,Niet echt om te juichen. En het overgewicht neemt alleen maar toe. Ik ben op zich geen voorstander van supplementen, het is niet zoals het zou moeten, maar je kunt een tekort niet blijven negeren. Ik vind dat je dan een intelligente tussenoplossing moet vinden." En dat is volgens de reumatoloog niet de standaard multivitaminepil zoals we die nu kennen.

Samen met zijn vrouw, die internist is, doet hij al jaren onderzoek naar de werking van het lichaam. ,,Ons lichaam bestaat uit ontelbare systemen. We eten al miljoenen jaren elke dag iets anders. Ons lichaam is er ook niet voor gemaakt om elke dag hetzelfde te eten. Dan verschuiven evenwichten, bouw je een tekort aan bepaalde voedingsstoffen op, ontstaan er klachten. Bij een teveel aan vitamine B6 krijg je bijvoorbeeld last van zenuwpijnen, bij een tekort kunnen gevoelsstoornissen ontstaan. Het is niet logisch om elke dag eenzelfde hoeveelheid dezelfde vitaminen in te nemen. 'Eet gezond, eet een appel', prima, maar niet elke dag die appel. Neem ook eens een banaan of een peer, want die bevatten andere bouwstenen. Je lijf is als een orkest, de ene keer klinkt de viool wat meer op de voorgrond, de andere keer de trombone. Het muziekstuk is pas optimaal als je afwisselt. Als je de ene dag 300 procent vitamine C neemt, pak je de andere dag maar 10 procent. Zo belast je je systeem steeds op een andere manier."

Het is zo eenvoudig als het lijkt