Reünie oud-verpleegkundigen voormalig Binnenziekenhuis Eindhoven

Update Motorrijd­ster zwaarge­wond na botsing met auto op Achtseweg Noord in Eindhoven

11:35 EINDHOVEN - Een motorrijdster is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Achtseweg Noord in Eindhoven. Ze kwam in botsing met een auto. Een traumahelikopter is ter plekke gekomen.