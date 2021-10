Reusel-De Mierden ontspannen? ‘Veel sociale contacten, dat werkt’

Hageman gaat comeback- én afscheids­par­tij vechten na hersentu­mor: ‘Toch mogelijk, dankzij God’

15 oktober Robbie Hageman gaat definitief weer de ring in. Bij de kickbokser werd een kleine drie jaar geleden een hersentumor ontdekt, daaraan werd hij geopereerd, en nu keert hij terug. Voor héél even, weliswaar. Op 8 januari 2022 verschijnt hij in de ring voor zijn comeback, wat direct ook zijn afscheidswedstrijd is.