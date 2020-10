Reusel-De Mierden telt relatief de meeste besmettingen van Nederland

REUSEL-DE MIERDEN - Bij 68 van de 13.060 inwoners van de gemeente Reusel-de Mierden is er in de laatste twee weken van september corona vastgesteld. Daarmee kent de gemeente relatief gezien de meeste besmettingen van alle gemeenten in Nederland. Ook het aantal nieuwe besmettingen dat de GGD vaststelt ligt hier veel hoger dan elders. Al is het op dit punt Bladel dat de twijfelachtige eer heeft tot de top van Nederland te behoren.

Voor zover nu bekend, testten zondag 4 oktober 7 inwoners van Reusel-de Mierden positief, en circa 16 inwoners van de gemeente Bladel. Dat laatste blijkt uit het dashboard van de rijksoverheid, dat bijhoudt hoeveel nieuwe besmettingen de GGD meldt over de voorgaande dag. Burgemeester Annemieke van de Ven van Reusel-De Mierden roept inwoners op de website van de gemeente op alert te zijn: ‘We moeten dit de kop indrukken.’

Het dashboard van het RIVM geeft aan hoeveel mensen positief testten in de periode 16 september tot en met 29 september. Daaruit blijkt dat de Kempen het in zijn geheel slecht doen, en Reusel-de Mierden extra slecht. In die twee weken bleken in Reusel-de Mierden 68 bewoners het coronavirus te hebben. Omgerekend komt dit neer op 518,6 besmettingen op de 100.000 inwoners, relatief gezien de hoogste score van het hele land.

Ook in de andere Kempengemeenten liggen het aantal met corona besmette mensen relatief gezien hoog. In Bladel zijn er van 16 september tot en met 29 september ook 68 mensen positief getest. Omdat deze gemeente meer bewoners heeft, gaat het hier om 333,5 op de 100.00 inwoners. In Eersel zijn er 56 mensen waarbij is vastgesteld dat ze zijn besmet, 290 op de 100.000 inwoners. En in Bergeijk werd in die periode bij 55 bewoners corona vastgesteld, 295,1 op de 100.000 inwoners.

Van de Ven stelt dat haar oproep gericht is aan alle inwoners en bezoekers van haar gemeente. ‘Laten we ons gezonde verstand gebruiken en ons hart spreken. Als jij het lef hebt om de maatregelen serieus te nemen, ben ik daar trots op. Als jij het lef hebt om anderen aan te spreken als je merkt dat ze het lastig vinden om de regels na te leven, ben ik daar extra trots op. Helaas hoor ik nog te vaak dat mensen klaar denken te zijn met corona, maar corona is nog niet klaar met ons.’

Volledig scherm Burgemeester Annemieke van de Ven. © Van Assendelft/Jeroen Appels