Reuzenbeeld van Gerard Philips vaart over de Waal: ‘Heel bijzonder om oude baas voorbij te zien komen’

indebuurt.nl Geel, wit, blauw of grijs aan de lijn: zo zag maandag wasdag eruit in Eindhoven

De was doen, het was vroeger een flinke klus. Vrouwen waren er een hele dag aan kwijt, volgens de gewoonte was dat de maandag. Op maandag wasdag hingen de waslijnen in Eindhoven dus standaard vol, bijvoorbeeld in Philipsdorp.