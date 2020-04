Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven bereidt zich voor op stroom aan coronapatiënten

Ook op de locaties van Libra Revalidatie, zoals Blixembosch in Eindhoven, staat iedereen op scherp voor wat er komen gaat. ,,De behandeling lijkt in essentie op die van andere revalidanten”, legt revalidatiearts Conny de Heer uit. ,,De spanning zit hem in de aantallen.”



Op dit moment is het nog rustig op een locatie als Blixembosch. Achter de schermen is evenwel hard gewerkt om klaar te zijn voor wat er komen gaat. ,,De eerste corona-patiënten verwachten we de komende dagen", aldus De Heer. ,,Maar het is nog lastig te voorspellen hoe groot de piek precies wordt.” De berekeningen van Libra gaan ervan uit dat er van de grofweg tweeduizend IC-patiënten tot nu toe ongeveer vijftig op de locaties in Eindhoven en Tilburg terecht komen. Dat klinkt nog niet eens zo spectaculair, maar de impact is groot: een revalidatie vergt immers tijd en specialistische zorg. ,,We hebben 32 plaatsen in Eindhoven en nog eens 20 in Tilburg. Dan zitten we meteen aan de grens van onze capaciteit. En dat terwijl er natuurlijk ook nog niet-coronapatiënten zijn die zullen moeten revalideren.”