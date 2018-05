RHC Eindhoven: Wie o wie zijn er vijftig jaar getrouwd?

Het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zit vol foto’s waarbij het verhaal ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via een formulier op de website fotowerkplaats-rhce.nl . Reageren kan ook per mail .

De foto van deze week:

In hun mooiste kleren zijn het ongetwijfeld de kleinkinderen van het echtpaar dat in 1949 een gouden bruiloft viert. De foto is vermoedelijk genomen in de Heilig Hart van Jezuskerk aan de Ploegstraat in Eindhoven. Waarom werd dit jubileum zo uitbundig gevierd? Wie meer weet mag het vertellen. Meer foto’s uit de serie op fotowerkplaats-rhce.nl

En dan de foto van vorige week. 12,5 jaar De Bijenkorf, meer informatie liet fotograaf Frans van Mierlo niet na over deze foto. De oproep vorige week in het ED zorgde voor enige duidelijkheid.

Volledig scherm Dat het gezellig was is wel duidelijk. Maar waarom? Volgens een summiere beschrijving zou het hier gaan om "12 1/2 jaar Bijenkorf". Is dit waar? en wie zijn dan toch al die mensen? © Frans van Mierlo

Welke Bijenkorf, was de eerste vraag die beantwoord moest worden. Want Eindhoven kende er in de loop der jaren een aantal. Hotel De Bijenkorf aan de Markt, magazijn De Bijenkorf aan de Edisonstraat, basisschool de Bijenkorf en natuurlijk warenhuis De Bijenkorf. Deze fotoserie heeft echter betrekking op stoffenzaak De Bijenkorf. Oorspronkelijk gevestigd aan de Broekseweg en later verhuisd naar de Demer in de binnenstad.

Volledig scherm Nog een foto uit de serie © Frans van Mierlo

De foto’s zijn waarschijnlijk gemaakt tijdens de viering van het twaalf en een halfjarige jubileum van het stoffenhuis van Toon Smits en Bets Smits-de Hond. Toon Smits is de man uiterst links op de foto. Zijn vrouw kijkt boven uiterst rest nog net in de lens van de camera. Een volle huiskamer, volgens Ferry Snepvangers (76) uit Eersel heel normaal als er iets te vieren was. ,,Dan had je al je collega-winkeliers over de vloer.” En zo ook de ouders van Snepvangers zelf die een slijterij hadden aan de Vrijstraat. ,,Op de foto de mevrouw die enigszins voorovergebogen op de hoek van de tafel zit met daarachter nauwelijks zichtbaar mijn vader.”

Waar de foto gemaakt is weet ook Snepvangers niet. ,,In ieder geval niet in hun woning boven de winkel aan de Demer. ,,Die zag er heel anders uit weet ik nog wel.” Het zou volgens hem de woning boven de eerste winkel aan de Broekseweg kunnen zijn. Iets dat niet te controleren valt want de Broekseweg is tussen 1960 en 1970 in zijn geheel verdwenen.