RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Bij treinongeluk in 1961 in Geldrop viel één dode

Allereerst de nieuwe foto. Een treinongeluk op het spoor in Geldrop in 1961. Wie heeft er nog herinneringen aan en wie waren het dodelijke slachtoffer en de gewonden? Het ED komt graag in contact met u. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Rondleiding bij Campina in 1970

Dan de foto van een paar weken geleden. Een rondleiding bij Campina in 1970, schreef Frans van Mierlo bij deze foto. Volgens Eindhovenaar Willem van de Ven gaat het vermoedelijk om een bijeenkomst voor de boeren die leverden aan Campina en gezamenlijk eigendom waren van de zuivelcoöperatie. ,,Die bijeenkomsten werden jaarlijks gehouden en ik mocht in de jaren tachtig een keer mee met mijn toenmalige schoonvader die boer in Riethoven was. We kregen een rondleiding en er waren presentaties van nieuwe producten. Die keer dat ik er was ging het vooral om vulstoffen die worden gebruikt bij medicijnen. Daarna was er nog een presentatie van de cijfers. Nogal slaapverwekkend voor een buitenstaander. Toch was het leuk want je kwam op een plek die normaal gesproken niet toegankelijk was.”

Fusie

Tijdens de bijeenkomst in 1970 zal het ongetwijfeld gegaan zijn over de fusieperikelen destijds. Eind dat jaar werd er in een ledenvergadering besloten tot een fusie met twee andere zuivelreuzen. Sibema in Sittard en De Mijnstreek in Heerlen. De nieuwe coöperatie, de grootste van Zuid-Nederland, zou voortaan ruim 500 miljoen kilo melk per jaar gaan verwerken. Daarmee goed voor zo'n 20 miljoen gemolken koeien. De fusie was destijds hard nodig om de stevige concurrentie in het land aan te gaan. Ook elders bundelden melkcoöperaties de krachten en het zuiden moest haar positie dus versterken. Voor de boeren zelf was dit overigens niet per se goed nieuws want door de hevige concurrentie daalden hun inkomsten.

Hitte

De nieuwe coöperatie ging verder onder de naam Campina en het zwaartepunt van de productie lag in Eindhoven. Hier werd een geheel nieuwe melkverpakkingsinstallatie in gebruik genomen. Een belangrijke stap want wegwerpverpakkingen van plastic en papier waren hier nog niet eerder in omloop. Ook het ijs werd voortaan enkel nog in Eindhoven geproduceerd. Met de hete zomer van 1969 nog vers in het geheugen moesten hier wel de nodige stappen worden gezet. De aanhoudende hitte had destijds het uiterste gevraagd van alle ijsfabrikanten in het land. Zo extreem dat Campina-directeur J. Suanet zich liet ontvallen dat er gehoopt werd op een weekje regen om de voorraden weer aan te vullen. ‘Al denk ik dat de mensen het ijs eten op den duur toch echt wel beu worden’.

Treinongeluk in Geldrop in 1961

