EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

Nieuwstraat

Allereerst de nieuwe foto. Met een stormram werd de Nieuwstraat in Eindhoven in 1959 feestelijke heropend. Een feestelijke gebeurtenis zo blijkt uit de foto's. Wie weet er meer over deze foto of over de opening van de winkelstraat? En welke winkels zaten destijds in de straat? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl.

Estafette

En dan de foto van vorige week. Bestelbusjes op het Frederik van Eedenplein waren onderdeel van een promotietour van Renault, zo blijkt. Met een behendigheidsproef werd in juni 1961 de Renault Estafette gelanceerd. Een bestelbusje waarmee het Frans automerk de concurrentie aanging met onder andere Volkswagen. Op meerdere plekken in Nederland werd op pleinen een parcours uitgezet. Zo ook op het Eindhovense Frederik van Eedenplein. Deelnemers moesten met allemaal dezelfde hoeveelheid benzine een zo lang mogelijke afstand afleggen.

Joop Spijker was tien jaar oud toen zijn vader, ook Joop, meedeed aan de estafette. ,,Toen ik de foto's zag kwamen de herinneringen weer naar boven, vertelt hij. Op een van de foto's zie ik mezelf in de verte op een hek leunen. Samen met mijn moeder.” Volgens Spijker moesten deelnemers niet alleen een zo lang mogelijke afstand afleggen maar moesten er onderweg ook allerlei opdrachten uitgevoerd worden. ,,Zo stond er op verschillende plekken een vracht klaar die de deelnemers in de bestelauto moesten laden. Als je de bagageruimte niet goed indeelde, paste het niet.”

Liters 7up

Zijn vader Joop, een ervaren rallyrijder, werd volgens Spijker eerste of tweede. Met als prijs een flinke lading frisdrank. ,,Ik weet nog dat we nog drie weken lang 7up gedronken hebben, dat was destijds een van de sponsors.”

Jan Kop (74) uit Eindhoven was ook een van de toeschouwers die zaterdagmiddag in Eindhoven. ,,Ik was 17 jaar en dus nog op een brommerleeftijd. jammer want alleen mensen met een rijbewijs mochten meedoen.” De behendigheidsrace was volgens Kop behoorlijk spectaculair. ,,Ze reden misschien een kilometer of dertig per uur maar op zo'n klein pleintje lijkt dat al snel heel wat. De busjes waren bovendien nogal slap geveerd en gingen soms met de wielen los van de grond de bocht door. Jaren later sprak ik nog een man die destijds wel een van de deelnemers was. Hij vertelde dat hij zijn Renault nauwelijks op de weg kon houden. Een Frans koekblik was het.”

Koekblik of niet, van het bestelautootje werden er wereldwijd ruim een half miljoen verkocht. In Nederland is er zelfs een fanclub: De vrienden van de Estafette. Volgens de vereniging een zorgvuldig gekozen naam. ‘We zijn vrienden omdat de Renault Estafette door z’n vriendelijke uitstraling en grote aaibaarheid het beste in de mensen losmaakt’, zo staat op de website.

