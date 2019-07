RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: De Dominee Bakkerschool in Nuenen?

Basisschool

Allereerst de nieuwe foto. Een basisschool in Nuenen in juni 1965. Gaat het hier om de Dominee Bakkerschool aan de Emmastraat? Het ED komt graag in contact met mensen die hier lesgaven, naar school geven of op een andere manier herinneringen hebben aan de school of het gebouw. Meer foto’s staan op de website van het RHC en onder dit artikel.

Volledig scherm Treinongeluk in Geldrop in 1961 © Frans van Mierlo

Treinongeluk

En dan de foto van vorige week. Heel veel reacties van lezers die herinneringen hebben aan het treinongeluk in 1961. Een enorme klap en gekraak gevolgd door geschreeuw. Het zijn geluiden die Ger Jansens altijd zijn bijgebleven. Als 7-jarig jochie lag hij met een gebroken teen in de erker van zijn ouderlijk huis aan de Parallelweg in Geldrop toen er vlakbij het station een passagierstrein op een stilstaande rangeerlocomotief reed. Één passagier kwam hierbij om het leven en zes mensen raakten gewond. ,,Ik weet nog dat onze huisschilder meteen met zijn ladder naar de plek van het ongeluk is gelopen om hulp te bieden.”

Ook Nel Timmermans kan zich een te hulp schietende schilder herinneren. ,,Ik werkte destijds bij de Geldropse afdeling van het NatLab in de voormalige Linnenfabriek tegenover het station. Na de enorme klap zijn we gaan kijken en zagen we die schilder op de ladder bij de eerste coupé. Hij had een kindje vast dat klem zat tussen de wrakstukken. We hebben snel wat gereedschap gehaald waaronder een snijbrander. Toen we daarmee aan de slag gingen vloog echter de vulling van de treinbank in brand. Snel gestopt dus maar. Uiteindelijk kwamen de hulptroepen van de spoorwegen en moesten wij de rampplek verlaten.”

Rotterdammer

Voor een Rotterdammer in het voorste gedeelte van de trein kwam die hulp te laat, weet Leonie Josiassen nog. Ze was 15 en woonde in de Stationsstraat. ,,Rond een uur of drie werd onze hond erg onrustig en daarna zagen we een hoop mensen naar het station lopen. Daar zagen we wat er gebeurd was. Kapelaan Rooijmans heeft de man die later zou overlijden nog het sacrament van de zieken toegediend. Dat moest via een raampje in de trein want ze konden nog niet naar binnen.”

De ongeluk, zo bleek later, was veroorzaakt door een wissel die verkeerd stond. Machinist van de passagierstrein was de vader van José van den Boom-Ooms. Hij wist het vege lijf te redden door op tijd zijn cabine uit te rennen. ,,Ik heb nog een foto dat hij op een brancard uit de trein wordt gedragen. En nog een van later in een ziekenhuisbed. Met een sigaret in zijn hand, dat kon destijds nog. Wat ik er van geleerd heb is dat je nooit voorin of helemaal achterin de trein moet zitten. In het midden is het veiligst. En als je boem hoort, benen omhoog. Dan kunnen je benen niet klem komen te zitten, zei mijn vader altijd.”

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kleuterschool in Nuenen © Frans van Mierlo