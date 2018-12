RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: De firma Steenkist vierde een feestje

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

De firma Steenkist

Allereerst de foto van deze week. Een reportage van de opening van de nieuwe zaak van Steenkist in 1967. Gaat het hier om de groothandel in machines en gereedschappen in Eindhoven? Wie het weet mag het zeggen. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Slagerij Albert Heijn in Eindhoven © Frans van Mierlo

Slagerij Albert Heijn

En dan de foto van vorige week. De centrale slagerij van Albert Heijn in Eindhoven. Niet de indrukwekkende nieuwe productielijn maar buikdanseres Samira was het hoogtepunt van de feestelijke heropening van de Eindhovense Centrale Slagerij van Albert Heijn in 1983. ‘Haar optreden bracht één van de aanwezigen dermate in vervoering dat hij - zonder er erg in te hebben - een bierviltje oppeuzelde’, zo werd opgetekend in het personeelsblad van Albert Heijn.

Ekkerstraat

De foto vorige week in deze serie voorbij kwam, werd overigens al in 1976 gemaakt. Waarom Frans van Mierlo destijds een reportage maakte bij de slagerij aan de Ekkerstraat blijft de vraag. Op de oproep kwamen geen reacties van lezers binnen. Navragen bij de slagerij zelf gaat niet meer want die sloot in 1999 al de deuren. Het pand werd daarna gesloopt.

De Centrale Slagerij in Eindhoven was een van de vier productie- en distributiecentra voor voorverpakt vlees van Albert Heijn in Nederland. De slagerij in Eindhoven was in 1973 overgenomen van Etos. In 1983 volgde dus een grondige verbouwing. Vijf miljoen euro werd er geïnvesteerd in een moderne slagerij waar, zo refereerde een toenmalig topman, de arbeidsomstandigheden niet meer bij de tijd waren. De verbouwing was ook een tegemoetkoming voor de omwonenden die steen en been klaagden over stankoverlast. Helaas voor hen nam door de verbouwing ook de capaciteit toe waardoor het af- en aanrijden van vrachtwagens weer toenam.

Anekdotes

De heropening was er desalniettemin een vol feestelijkheden, schreef het personeelsblad. Behalve de buikdanseres was er een optreden van een jazzband en werden bezoekers getrakteerd op een koud buffet. De Eindhovense bedrijfsleider de heer Lavrijssen had nog wat smakelijke anekdotes over wat er zoal mis was gegaan tijdens de verbouwing. Over die keer dat de medewerkers voor brandweer moesten spelen omdat er bij de sloop van het blok met koelcellen een brandje uitbrak. Of hoe er plots een bulldozer per ongeluk door een stofschot reed.

De slagerij ging dus begin deze eeuw tegen de vlakte. Mede omdat het braakliggende terrein sterk vervuild was duurde het vijf jaar voordat er gestart werd met de bouw van 46 nieuwbouwwoningen. Bij de voltooiing hiervan helaas geen optreden van Samira.

Volledig scherm Reportage van de opening van de nieuwe winkel van Steenkist in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage van de opening van de nieuwe winkel van Steenkist in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage van de opening van de nieuwe winkel van Steenkist in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage van de opening van de nieuwe winkel van Steenkist in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage van de opening van de nieuwe winkel van Steenkist in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage van de opening van de nieuwe winkel van Steenkist in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage van de opening van de nieuwe winkel van Steenkist in Eindhoven © Frans van Mierlo