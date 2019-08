RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: De opening van Grand Hotel Cocagne

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

De opening van het Eindhovense Grand Hotel Cocagne in 1962. Wie was erbij destijds, heeft er gewerkt of regelde de flamingo's op de foto? Ook leuke anekdotes over bijvoorbeeld bijzondere gasten zijn welkom. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Velasquez

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Een rondleiding bij sigarenfabriek Velasquez in 1961, zoveel wordt duidelijk op deze fotoserie van Frans van Mierlo. De aanleiding is onduidelijk maar wellicht was er iets te vieren. Het waren immers de hoogtijdagen voor de sigaar waarvan de Nederlander er gemiddeld 125 per jaar rookte. Velasquez, vernoemd naar de Spaanse kunstschilder Diego Velázquez, opende in 1911 in Meerveldhoven een fabriek.

Rina van den Heuvel uit Eersel herkende zichzelf op de foto. ,,Ik was een jaar of 17 toen ik begon. Ik woonde toen ook in Eersel en ging iedere dag op en neer met de bus naar Meerveldhoven. Bij Velasquez werkte ik op de afdeling herstel. De sigaren kwamen er in kistjes binnen en ik moest de kapotte exemplaren oplappen. Het was hard werken. Als je genoeg produceerde kon je een extra premie verdienen. Een paar gulden maar dat was toch mooi meegenomen.”

Verliefde chef

Ook haar chef kan Van den Heuvel zich nog herinneren. ,,Een getrouwde man die een beetje verliefd op mij was. Maar hij was veel ouder dus daar ben ik maar niet op ingegaan.”

Ook Annemie van Dorst werkte in de jaren zestig bij Velasquez. Op de afdeling ringenrij waar met een machine de sigarenbandjes om de sigaren werden gedaan. Ook Van Dorst kan zich vooral haar afdelingschef nog goed voor de geest halen. ,,Een enorme etter. We moesten om halfacht beginnen en als je ook maar een minuut te laat kwam deed hij de deur precies voor je neus dicht. Dan moest je twee uur wachten voor je alsnog naar binnen mocht. In de pauze stond hij bij de wc's te ruiken of we daar niet stiekem aan het roken waren. Dat deden we natuurlijk toch.”

29 graden

Begin jaren zeventig ging het bergafwaarts met de sigaar. Velasquez verplaatste de productie naar het Belgische Geel. Daar kwam het nog in het nieuws toen 180 vrouwen in 1973 ontslagen werden vanwege werkweigering. Een haperende verwarmingsinstallatie had de temperatuur in de fabriek doen oplopen naar bijna 29 graden. Personeelschef Vinken greep hard in, zo schreef het NRC Handelsblad. Een nieuwe verwarmingsinstallatie was volgens hem een onzinnige eis. ‘Stel je voor, dan kunnen we straks alle pannen van het dak halen als er toevallig een aantal werknemers is dat de kleur niet aanstaat.’

Volledig scherm Opening Grand Hotel Cocagne in Eindhoven © Frans van Mierlo

