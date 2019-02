RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Diploma voor gezinsverzorgsters

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

Allereerst de foto van deze week. Gezinsverzorgsters tijdens de uitreiking van hun diploma in januari 1962. Wie staan er op de foto en wat deed zo'n gezinsverzorgster precies? Wie het weet mag het zeggen. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onderaan dit artikel.

Volledig scherm De levensschool of huishoudschool aan de Ekkerstraat in Eindhoven © Frans van Mierlo

Levensschool

En dan de foto van vorige week. Een houten gebouwtje met twee lokalen, veel meer stelde de Levensschool aan de Eindhovense Ekkerstraat volgens oud-leerlinge Ans Janssens niet voor. ,,De opleiding tot huisvrouw zeg maar”, lacht de inmiddels 72-jarige Janssens, door de telefoon. ,,Koken, naaien en handwerken. Met tussendoor wat lessen levensbeschouwing.”

Fotograaf Frans van Mierlo was er in 1960 voor een reportage. Veel lezers dachten de huishoudschool Stella Maris aan de Langenakkerweg te herkennen op de foto's maar volgens Janssens gaat het hier toch echt om de Levensschool die om de hoek gevestigd was. Een initiatief van Philips, weet ook Rina van Esch nog. ,,Voor meisjes die er in de productie werkten en er een dag in de week naar school gingen. Achteraf denk ik om ons tussen het werken door nog een beetje ontspanning te bieden. Veel meisjes liepen er bij Philips toch een beetje verloren bij.”

Strijken en koken

Op de Levensschool werden ze opgedeeld in groepen. ,,Je deed iedere keer zes weken hetzelfde. Koken, boodschappen doen of wassen en strijken. In de middag aten we dan wat we zelf gekookt hadden en daarna kreeg je nog een paar lessen theorie. Brieven schrijven, een beetje Engels en seksuele voorlichting. Ik was allang blij dat ik nog een dag naar school mocht want eigenlijk wilde ik na de lagere school verder leren. Daar staken mijn ouders een stokje voor. Werken, dat bracht tenminste geld in het laadje.”

Janssens was een van de weinige meisjes op de Levensschool die niet in de productie werkte. ,,Mijn vader werkte op het NatLab en dus kreeg ik daar ook een baantje op de afdeling materiaalkeuring. Ik was er drukker met fluiten dan met werken.” Aan haar tijd op de Levensschool heeft ze weinig goede herinneringen. ,,Een hekel had ik aan de vakanties. Op de fiets helemaal naar Hoenderloo of een dorpje ergens achter Maastricht. Dat moet je de jeugd van nu eens voorstellen...”

Poets

Alle huishoudelijke lessen ten spijt heeft Janssens er weinig aan gehad. ,,Ik heb al 35 jaar een poets en heb altijd gewerkt. Ik ben 72 maar werk nog steeds drie dagen. Ik zeg altijd, ze hadden geen geraniums in mijn maat. Misschien is me dat wel bijgebleven van de Levensschool. Zorg dat je een leuke baan krijgt.”

Volledig scherm Eindhovense gezinsverzorgers krijgen hun diploma in 1960 © Frans van Mierlo

