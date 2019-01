RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Een Batavus voor de Nutsschool aan de Reigerlaan?

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

Prijswinnaar?

Allereerst de foto van deze week. De prijsuitreiking van een Batavus fiets op Nutsschool Reigerlaan? Het lijkt er wel op. Ook een fietsenwinkel aan de Strijpsestraat wordt genoemd. Maar wie staan er op de foto? Wie het weet mag het zeggen. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit artikel.

Centra Moreelselaan



Volledig scherm Kruidenier Centra aan de Moreelselaan in Eindhoven © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Hij zag geen hand voor ogen maar dat was voor Jopie Telghuis geen reden om niet gewoon een kruidenierswinkel te runnen. Aan de Moreelselaan in Eindhoven had hij samen met zijn vrouw Marie een filiaal van Centra.

Destijds een keten van Schuitema, bekend van de latere C1000-supermarkten. De foto van Frans van Mierlo is wellicht gemaakt rond de opening. Eerder had het echtpaar een Centrawinkel gehad aan de Ten Hagestraat in Eindhoven. Op de plek waar nu jongerencentrum Dynamo staat.

Struikelen

Een blinde kruidenier, het zorgde nogal eens voor hachelijke situaties. Dat maakte ook Nijs Vogels mee die destijds namens Schuitema verantwoordelijk was voor de bevoorrading. ,,Niemand had me verteld dat Jopie blind was dus ik zet daar net als bij alle winkels alles op de grond. Vervolgens struikelde Jopie natuurlijk over de dozen.”

Toch draaide Telghuis volgens Vogels prima mee in de zaak. ,,Hij kende de weg in zijn winkel zo goed dat hij alles blindelings wist te vinden. Ze waren wel zo slim om alles precies op dezelfde plek te laten staan. Afrekenen was een beetje lastig maar als zijn vrouw er even niet was vroeg hij gewoon de klant wat hij terug moest geven. En geloof me, Jopie werd nooit bedonderd.”

Kippen

Vogels herinnert zich ook nog dat de kruidenier een uitzonderlijk goed gevoel in zijn handen had. ,,Zo bestelde hij regelmatig een doos kippen van negen en een half ons per stuk. Bij het uitpakken voelde hij zo welke kippen niet genoeg wogen. Daar had hij geen weegschaal voor nodig. Soms scheelde het maar dertig gram maar hij had altijd gelijk. Met zijn oren was ook niets mis. Aan één woord had hij genoeg om mijn stem te herkennen.”

Levendige straat

De man op de foto is volgens Vogels overigens niet Jopie Telghuis. ,,Die had ook nooit een pak aan. Wie het wel is? Geen idee.” De foto's zijn in ieder geval gemaakt in een tijd dat de Moreelselaan nog een levendige straat was. Nu zijn de fietsenwinkel van Heerings en het Surinaams afhaalrestaurant Paramaribo de laatste overgebleven ondernemers maar in de tijd van Centra zat er van alles. Groenteboer Versteeg, textielwinkel Van Poppel, kapsalon Jo Manders en drogist Van Rooij. Laatstgenoemde had als bijnaam ‘De Neus’. Geen idee waarom.

Volledig scherm Kinderen van de Nutsschool Reigerlaan © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kinderen van de Nutsschool Reigerlaan © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kinderen van de Nutsschool Reigerlaan © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kinderen van de Nutsschool Reigerlaan © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kinderen van de Nutsschool Reigerlaan © Frans van Mierlo

Volledig scherm Kinderen van de Nutsschool Reigerlaan © Frans van Mierlo