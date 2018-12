RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Feestje bij de biljartvereniging, maar waar?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Biljartclub

Allereerst de foto van deze week. Een biljartvereniging in 1963. Meer is er niet bekend over deze foto. Er is iets te vieren, zoveel is wel duidelijk. Een jubileum of een andere feestelijke bijeenkomst? En wie staan er eigenlijk op de foto? Wie het weet mag het zeggen. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Een gouden bruiloft in Helmond. Foto's van Frans van Mierlo © Frans van Mierlo

Gouden bruiloft

En dan de foto van afgelopen week. Veel reacties op de foto van het gouden paar uit Helmond. Als ze haar ogen sluit, ziet ze de jurk van die dag nog voor zich. Henny Drouen van der Vorst (76) was in 1956 één van de bruidsmeisjes tijdens de gouden bruiloft van haar opa en oma. ,,De langste met dat hoedje op ben ik”, vertelt Drouen ruim zestig jaar later. Samen met zeven andere nichtjes en één buurmeisje van het gouden paar wandelt ze op de foto de Onze Lieve Vrouwekerk in Helmond binnen.

Die opa en oma waren Jan van der Vorst en Rika van Bussel. Volgens hun kleindochter een geliefd paar in het Helmondse. ,,Opa Jan werkte bij textielfabriek Diddens & Van Asten en dat heeft ie tot zijn 82e volgehouden. Ik denk dat veel mensen in Helmond hem kende.”

Fiets van opa

Drouen was een jaar of 14 toen het gouden paar uitvoerig in het zonnetje werd gezet. Bij het zien van de foto's komen alle herinneringen weer boven. ,,Het was de hele dag feest. Eerst een ontbijt en een bezoek aan de kerk. Daarna een lunch, receptie en een diner.” Ook van de firma Diddens & Van Asten was er een vertegenwoordiging. ,,Ik weet nog dat opa van hen een fiets kreeg. En als je nou nog een keer met die oude komt, gooien we hem in het kanaal, werd er gegrapt.”

Henny's zus Mieke Luijben (69), het bruidsmeisje vooraan, was pas zes toen haar opa en oma het feest gaven. ,,Fantastisch om die foto's weer terug te zien. Ik ben thuis meteen de zolder opgeklommen om in de oude spulletjes van opa en oma te snuffelen. Het viel me vooral op hoeveel opa op mijn vader lijkt. Van de dag zelf kan ik me vooral de lunch herinneren. Van Maison van de Boer, heel chique. De avond lag ik in bed, ik was pas zes hé!”

Krantenknipsel

Met een huwelijk van vijftig jaar was de koek allerminst op, weet Drouen nog. Ze laat een krantenknipsel zien waarin melding gemaakt wordt van het 65-jarige jubileum. ‘We zijn er als het ware zonder erg aan toegekomen’, noteerde het Eindhovens Dagblad in 1971 namens het briljante paar. Wie zo lang samen is, kan moeilijk zonder elkaar, zo bleek ruim een jaar later. Nadat oma Rika in december overleed, was het rond de kerstdagen ook de beurt aan opa Jan. ,,We hadden twee begrafenissen in een paar weken tijd”, vertelt Drouen.

Een biljartvereniging in deze regio. Wie er op de foto's van Frans van Mierlo staan is de vraag.

