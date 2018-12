RHC Eindhoven zoekt verhalen achter de foto's: Hulde aan het gouden paar in Helmond

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

Allereerst de nieuwe foto. Een gouden bruiloft aan de Houtse Parallelweg in Helmond. Van de familie Vorat of Vorst, dat is een beetje onduidelijk. De vlaggen hingen uit en er werd een kerk bezocht. Wie weet meer over de foto en wie staan er op? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl.

Volledig scherm Opening Couteaux Keizersgracht © Frans van Mierlo

Verfwinkel Couteaux

En dan de foto van vorige week. Vroeger, toen roken nog gezond was. Het zou de tekst bij deze foto kunnen zijn. Een jong meisje deelt op een schaaltje sigaretten uit aan het bezoek. Ter gelegenheid van de heropening van verfwinkel Couteaux aan de Keizersgracht in Eindhoven, zo blijkt uit reacties van lezers. Een van hen is Ellis Verreijt - Couteaux, het destijds tienjarige meisje op de foto en dochter van eigenaar Wim Couteaux.

De familiegeschiedenis begon aan de Broekseweg in Eindhoven waar opa Frits een verfwinkel had. Zoon Wim had naast de verfwinkel aan de Keizersgracht ook een groothandel aan de Geldropseweg. Elveco dat stond voor Eindhovense Lak en Verf Company. Diens broer Jan runde tevens een verf- en behangwinkel aan de Eindhovense Markt.

Tante Bets

Couteaux, inmiddels 70 jaar oud, herkent op de foto's onder meer haar ouders, broer Frits, opa en oma. En de vrouw in de statige bontjas is tante Bets. ,,Het feestje was ik denk in 1959, ter ere van de heropening waarbij ook een nieuw verfmengsysteem werd geïntroduceerd. Klanten hadden hierdoor een vrijwel oneindige keuze in kleurtinten.”

Een systeem nog niet zo innovatief als de huidige mengsystemen in verfwinkels, zo kan haar broer Frits Couteaux zich nog herinneren. ,,Het bestond uit kleurkaartjes in plaats van een kleurenwaaier, waaruit de klanten een kleur konden kiezen. Men kreeg dan een blik verf mee met daarbij een aantal tubetjes met kleurpasta, die vervolgens thuis handmatig gemengd werden.”

Klinken poetsen

Ellis en Frits Couteaux woonden destijds boven de winkel van hun ouders. ,,Als de winkelbel ging, moest er snel iemand naar beneden. En we hielpen allemaal een beetje mee. Wij mochten de koperen klinken poetsen en de verfblikken afstoffen”, vertelt Ellis Couteaux. Het feestje kan ze zich nog goed herinneren. ,,Ook omdat iedereen de introductie van dat nieuwe systeem best wel spannend vond.” Dat het in de winkel blauw stond van de rook, was volgens haar heel normaal. ,,Iedereen rookte destijds. Ik zag op andere foto's ook nog brandende kaarsen. En dat in een winkel vol blikken met licht ontvlambare verf.”

De winkels van Couteaux bestaan allemaal niet meer. Die aan de Keizersgracht sloot eind jaren zestig de deuren. Nu zit er een cafetaria.

Volledig scherm Een gouden bruiloft in Helmond. Foto's van Frans van Mierlo © Frans van Mierlo

